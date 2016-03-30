В разведке рассказали о потерях военных ВС России под Авдеевкой

Об этом говорится на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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«Зафиксированы очередные потери в соединениях 1 АК (Донецк) ВС РФ, принимающих участие в боевых столкновениях в районе Авдеевки. 29 марта погибли трое и получили ранения пятеро российских военнослужащих разведывательных подразделений 3 (Горловка) и 5 (Донецк) отдельных мотострелковых бригад, действовавших в составе диверсионно-разведывательных групп», - говорится в сообщении.