За сутки в зоне АТО ранены 4 военнослужащих

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"Минувшие сутки обошлись без потерь - ни один воин не погиб, но четверо бойцов получили ранения", - сказал Андрей Лысенко.

Также он отметил, что вчера в Луганской области в населенных пунктах Троицкое и Александровка на установленных боевиками растяжках подорвались и погибли двое гражданских лиц.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО ранены шесть украинских военнослужащих, еще один погиб в ДТП.