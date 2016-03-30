За сутки в зоне АТО ранены 4 военнослужащих
13:07, 30 марта 2016Война
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В течение минувших суток в зоне проведения Антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет, четверо получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"Минувшие сутки обошлись без потерь - ни один воин не погиб, но четверо бойцов получили ранения", - сказал Андрей Лысенко.
Также он отметил, что вчера в Луганской области в населенных пунктах Троицкое и Александровка на установленных боевиками растяжках подорвались и погибли двое гражданских лиц.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО ранены шесть украинских военнослужащих, еще один погиб в ДТП.
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