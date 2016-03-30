Авдеевка остается эпицентром вооруженного противостояния на Донбассе – штаб АТО

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции по состоянию на 18:00 часов 30 марта.

По информации пресс-центра, «сегодня кремлевские бандформирования продолжили стрелять по позициям украинских войск, несколько снизив свою активность по сравнению с вчерашним днем».

«Эпицентром вооруженного противостояния остается Авдеевка. Именно здесь по защитникам Украины 8 раз наемники пуляли из минометов и один раз из ствольной артиллерии калибра 122 мм», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что кроме этого обстрелов подверглись опорные пункты украинских сил в Ленинском и Опытном, а в сторону Луганского наемники стреляли из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов.

«На Мариупольском направлении боевики били по украинским позициям близ Марьинки, Водяного и Гранитного, при этом используя гранатометы, стрелковое оружие и снайперов. Таким же оружием бандиты воспользовались на Луганщине - целились по позициям Вооруженных Сил Украины возле Трехизбенки», - сообщает пресс-центр.

«В течение дня количество обстрелов по позициям сил АТО составляет 25 раз. Подразделения сил АТО продолжают надежно удерживать позиции и контролируют ситуацию в зоне своей ответственности. За указанный период они несколько раз открывали огонь в ответ, один из которых с боевой машины пехоты», - добавили в пресс-центре.

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