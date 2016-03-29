В штабе АТО назвали Зайцево "горячей" точкой: боевики выпустили здесь около 160 мин

С начала суток до 18.00 боевиками было совершено 33 обстрела позиций украинских военных на востоке страны.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Антитеррористической операции.

Отмечается, что боевики незаконных вооруженных формирований продолжают наносить огневые удары по силам АТО из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Огневые удары противника на Донецком направлении были направлены по укреплениям украинских военных в Луганском, Майорске, Авдеевке, Опытном, Новгородском. Особенно «горячо» было в Зайцево. Здесь в течение полутора часов пророссийские наемники выпустили 158 мин калибра 120 и 82 миллиметра.

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Также вражеские мины были выпущены по позициям наших войск в районе Авдеевки. Кроме того, здесь враг использовал против сил АТО автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

«Однако его усилия спровоцировать украинскую армию на открытие ответного огня из оружия калибра более 80 мм - в очередной раз оказались напрасными. Наши солдаты смогли удержать свои позиции, используя стрелковое оружие, гранатометы и пулеметы крупного калибра», - информируют в штабе.

На Луганском направлении боевики возобновили обстрелы украинских позиций. В частности, вблизи Счастье в наших бойцов стрелял снайпер, а в Новозвановке - вражеский пулемет большого калибра. Похожая ситуация имела место и на Мариупольском направлении, а именно в Широкино.

«Интенсивность и характер обстрелов позиций сил АТО указывает на попытку боевиков держать в напряжении военнослужащих Вооруженных Сил Украины вдоль всей линии размежевания», - отмечают в штабе АТО.