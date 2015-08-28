СБУ озвучила фамилии российских генералов, руководящих боевиками на Донбассе
Шесть высокопоставленных военных Российской Федерации причастны к конфликту на Донбассе.
Сегодня, 28 августа, глава СБУ Василий Грицак показал журналистам доказательства российской агрессии на территории Украины, передает ТСН.
Также он озвучил фамилии российских военнослужащих, которые управляют боевыми действиями на Донбассе.
По данным СБУ, координацию 1 и 2 армейских корпусов сухопутных войск РФ на Донбассе осуществляют генерал-полковник Александр Ленцов, генерал армии РФ Валерий Герасимов, генерал-полковник Александр Галкин, генерал-полковник Андрей Сердюков, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, генерал-лейтенант Сергей Соломатин и генерал-майор Сергей Юдин.
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Также представители СБУ обнародовали организационную структуру российско-террористических войск и озвучили данные о боевом и численном составе первого и второго армейских корпусов "ЛНР"/"ДНР" и войск РФ.
Ранее УНИАН сообщал, что в Генштабе связывают обострение ситуации в зоне АТО с присутствием в Донецке заместителя командующего сухопутных войск ВС РФ Ленцова, который руководил российской составляющей в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня на Донбассе (СЦКК) и знает о местах дислокации сил АТО.