Также украинские защитники уменьшили количество техники врага в течение одних суток на 25 единиц.

На Таврическом направлении наши защитники за сутки уничтожили около 500 российских военных и 25 единиц техники врага, пополнили обменный фонд 13 оккупантами.

Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления по ситуации в течение минувших суток.

"Общие потери врага составили 489 человек. 13 оккупантов сдались в плен. Уничтожено 25 единиц военной техники врага. В частности, 8 танков, 3 ББМ, 10 БПЛА, 4 автомобиля. Также уничтожено 5 складов боеприпасов", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного Донецкой области, где силами обороны отражено более 15 атак врага.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили более 20 атак врага.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили все атаки противника вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе западнее ивового Запорожской области, успеха не имел.

За сутки на Таврическом направлении враг нанес 7 авиаударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 759 артобстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1217 огневых задач по позициям сил врага.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - отмечают в пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Война в Украине -последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, в утренней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось, что за прошедшие сутки произошло около 70 боевых столкновений по линии противостояния.

Отмечалось, что больше всего вражеских атак наши защитники и защитницы отбили на Марьинском и Авдеевском направлениях.

Россияне уже длительное время пытаются прорвать оборону украинских воинов на разных направлениях фронта, но терпят провалы.

27 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ продолжает пытаться захватить весь украинский Донбасс. Украинский лидер подчеркнул, что оккупанты уже несколько раз пытались окружить Авдеевку, но получали "по зубам" и понесли мучительные потери.

Стоит отметить, что РФ с начала полномасштабного вторжения понесла огромные потери на украинской земле. Так, по состоянию на 29 октября 2023 года общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 299 тыс. 80 (+660 за минувшие сутки) человек.

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