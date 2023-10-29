Россияне пользуются, пока внимание с Украины перешло на Израиль.

Россия продолжает атаковать Украину со всех направлений, пока внимание мира сосредоточено на Ближнем Востоке. Войска Путина провели мощные штурмы в течение последних трех недель, кое-где они были результативными.

Как говорится в материале Time, длятся тяжелые недели для Киева. Британский экс-военный Мейсер Гиффорд, воюющий за Украину, назвал этот период "темными и тяжелыми временами".

В ответ на летнее наступление Киева Путин более месяца назад приказал российским войскам начать локальные контратаки в нескольких точках вдоль 1000-километрового фронта. Кремль надеялся отобрать инициативу до наступления зимы.

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Россия бросила больше людей и техники для нескольких яростных нападений на северо - востоке Донбасса, в направлении Купянска; на юго-востоке Донбасса - в Авдеевке; и на Запорожье, к северу от Токмака, чтобы остановить продвижение украинцев на юг.

На прошлой неделе Москва копалась в запасах своих ракет. Похоже, оккупанты готовятся атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру, как и в прошлом году.

Новый Бахмут

Особенно показательным является возобновление российских атак на Авдеевку, которые начались 7 октября. Россияне пытаются окружить город, привлекая около шести бригад, большое количество авиации и артиллерии из других частей, бомбя две украинские бригады, удерживающие город. Пока украинские силы яростно защищают Авдеевку, а россияне не осуществили оцепление, хотя попытки продолжаются.

"Авдеевка становится новым Бахмутом. За исключением того, что реального стратегического значения Бахмут не имел. Это был символ, который наемники "Вагнера" хотели создать для себя. Но Авдеевка имеет настоящее стратегическое значение: она находится на ключевой трассе до города Донецка, так же близко к аэропорту, как и до северных окраин города", - пишет издание.

Отмечается, что дорожная система делает Авдеевку воротами на юг Донбасса. Украинцы держат его вопреки российскому давлению с прошлого года. Это путь Киева к победе в этом секторе.

"Если они сейчас потеряют Авдеевку, то будут заблокированы на юге, и большинство из того, что они достигли на Донбассе дальше на север, не будет иметь значения", - отмечается в материале.

Для обороны Авдеевки привлечена 1-я танковая бригада Украины и части 47-й механизированной бригады, которая ожесточенно воевала на Запорожье. Идут ожесточенные бои за контроль над коксохимическим заводом на северном фланге Авдеевки и песчаным карьером в селе Опытное на южном фланге. Эти две промышленные зоны действительно имеют значение.

Риск тупика

Неудивительно, что Киев глубоко обеспокоен. По слухам среди силовиков в Украине, главком Валерий Залужный утверждает, что украинское наступление почти закончилось. Теперь Силы обороны Украины должны держать то, что имеют, и готовиться к операциям в следующем году.

"Но президент Зеленский не соглашается или не хочет этого признавать, поскольку на Западе сложилось впечатление, что его война за выживание Украины, кажется, зашла в тупик. Он знает, что терпение Запада ограничено его максималистскими требованиями, чтобы Украина вернула всю территорию, захваченную Россией с 2014 года. Киев глубоко разочарован тем, что не демонстрирует большего прогресса в своем летнем наступлении", - пишет издание.

Time отмечает, что ситуация в Украине "лучше, чем безвыходная", поскольку ВСУ наносят большие потери российским силам во время своих недавних атак. За десять дней, начиная с 10 октября, визуально подтвержденные потери России в Авдеевке составили 109 единиц техники, включая танки, боевые машины и подразделения поддержки. Это больше, чем техническое обеспечение одной бригады. За последнюю неделю потери России не уменьшились - среди личного состава было ликвидировано по несколько сотен человек за сутки. Россияне все еще проводят атаки с помощью "мясных штурмов".

Украина также наносит большие потери к югу от Орехова в Запорожской области, где пытается прорваться к Токмаку и открыть путь к побережью, разделив российские войска пополам. Сейчас это выглядит маловероятным, но русские использовали свои резервы, удерживая к северу от Токмака. Киев, возможно, все еще надеется, что оборона России окажется хрупкой в тылу, если только они смогут прорвать больше передовых линий обороны.

Украина также добилась больших успехов в поражении российских сил в тыловых районах своими высокоточными ракетами и артиллерией большой дальности. Применение этих ракет создало условия, которые затрудняют безопасное размещение российских войск на оккупированных территориях.

Крым под угрозой

Украинцы, безусловно, будут продолжать борьбу, особенно когда дождливая погода сменится морозом. Если Киев сможет справиться с российским давлением на Донбассе, то непосредственная стратегическая цель - попасть в зону установления огневого контроля над Крымом. Это сделало бы для россиян слишком опасным использование Крыма в качестве военной базы. Кроме того, россияне бы убегали с полуострова, ведь взрывы на его территории участились бы.

"Для Путина было бы большой неудачей увидеть гордость и радость его "Новороссии" под такой угрозой. Имея лишь два узких сухопутных пути, соединяющих Крым с остальной Украиной, и один уязвимый мост через Керченский пролив, соединяющий его с Россией, Крым по своей станет уязвимым, если украинцы подойдут к нему гораздо ближе", - говорится в материале.

Со своей стороны, российские силы, безусловно, извлекли некоторые уроки на тактическом уровне после 20 месяцев войны. Они объединяют свои силы лучше, чем раньше: они гораздо эффективнее используют воздушные силы и тщательнее защищают свою логистику. Но на оперативном уровне российское верховное командование все равно перебрасывает одно подразделение за другим на передовую. Россия не имеет оперативного резерва и продолжает бросать в бой едва обученных солдат, веря, что кто-то из них выживет.

В ответ на свои потери Кремль прилагает большие усилия, чтобы одеть российские этнические меньшинства в униформу и подготовился к полной военной экономике. Но эта экономика тормозит. После резкого роста производства ко второму кварталу 2023 года его оружейная промышленность достигла плато, испытывая нехватку компонентов, рабочих и квалификации. По слухам, даже крупнейшие производители, такие как танковый завод "Уралвагонзавод", Объединенная авиастроительная корпорация и Объединенная двигателестроительная корпорация, по состоянию на март 2023 года загружали около 70% своей мощности. Им трудно поддерживать трехсменный производственный цикл.

"Дело в том, что Россия, вероятно, не сможет осуществить еще одно полноценное стратегическое наступление на Украину по меньшей мере до весны 2025 года - если Киев не уступит до этого времени или западные союзники Украины фактически не прекратят свою материальную поддержку", - пишет издание.

Война на истощение: самое тяжелое испытание

Сейчас идет война на истощение, которой западные державы не видели со времен мировых войн прошлого века. В войнах на истощение в конечном итоге выигрывает та сторона, которая может наилучшим образом наладить свою промышленность и применить свой продуктивный потенциал непосредственно на поле боя - от высокотехнологичных киберсистем до пуль, берцев и сухпайков.

Русские могут достичь этого. Украинцы могут обеспечить часть из этого и готовятся к выпуску высокопроизводительного оружия в будущем. Но Украина может сравниться с Россией только в реальной войне на истощение при поддержке Запада, особенно в следующем году, когда Россия будет сильно зависеть от того, что она может вытеснить из Северной Кореи, Ирана и Китая.

Западные лидеры отказываются от идеи, что борьбу между грубым российским империализмом и либеральной демократией можно выиграть только путем истощения. Они хотят, чтобы украинские силы одержали победу на поле боя. Но это лето показывает, что это вряд ли будет.

"Киев боится, что то, что происходит на коксохимическом заводе или песчаном карьере под Авдеевкой, может убедить западных наблюдателей, что началась война на истощение. Они боятся, что нервы Запада не выдержат и 2024 год станет самым тяжелым испытанием для Украины", - заключает издание.

Война в Украине - последние новости с поля боя

В начале октябре ситуация под Авдеевкой обострилась-российские оккупанты начали активно пытаться захватить город. Украинские воины давали противнику достойный отпор.

Утром 29 октября Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враги не прекращали попытки окружить Авдеевку и получила "по зубам". Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что по состоянию на 28 число во время наступления на Авдеевку ликвидировано около 4 тысяч захватчиков.

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