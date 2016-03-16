В Луганске застрелили советника "главы "ЛНР" Плотницкого - СМИ
13:16, 16 марта 2016Война
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Утром среды, 16 марта, найден застреленным "советник главы самопровозглашенной "ЛНР" Дмитрий Каргаев.
В Луганске застрелили советника Плотницкого / РИА Новости
Об этом сообщил источник, близкий к "администрации главы "ЛНР", передает CXID.info.
Как сообщил источник, Дмитрия Каргаева убили дома четырьмя выстрелами, в том числе, одним в голову.
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Дмитрий Каргаев с ноября 2014 года работал в "администрации главы "ЛНР" Игоря Плотницкого в должности "заместителя руководителя администрации главы".
Позже был переведен на должность "советника главы "ЛНР" по юридическим вопросам".
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