Российская сторона не предоставила ОБСЕ план выполнения соглашения о разминировании и запрете стрельб - Хуг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Он напомнил, что на 2 марта в Минске Трехсторонняя контактная группа достигла договоренности по разминированию и запрете военных тренировок с использованием боевой стрельбы.

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«Конечно, легче подписать документ, чем применять его на практике. Результаты сейчас на местах очень разные. 3 марта СММ ОБСЕ направила письмо генералам в Общий центр координации и контроля. Мы напомнили им, что именно СЦКК отвечает за координацию мероприятий, необходимых для внедрения соглашения. Мы спросили о плане, в котором речь идет об этих предложениях, чтобы СММ могла наблюдать и докладывать о его выполнении. Ответ не был исчерпывающим, но у нас есть предварительный положительный ответ от украинской стороны в СЦКК. Они сказали, что они уведомили своих военных на местах о требованиях данного соглашения, но мы еще не получили ответа от российской стороны СЦКК», - заявил Хун.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Трехсторонняя контактная группа подписала в Минске соглашение о прекращении учений в 30 км от линии соприкосновения.

Кроме того, группа согласовала технические аспекты разминирования на 12 участках на Донбассе. В документе расписаны все аспекты работы по разминированию, включая ограждения и маркировки территорий, пораженных минами в непосредственной близости от контрольно-пропускных пунктов.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что вооруженные силы и формирования всех сторон на Донбассе должны до 31 марта обеспечить обозначение и ограждение 12 районов для разминирования.

Вместе с тем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркнул, что маркировка территорий для разминирования на Донбассе возможна только после прекращения провокаций со стороны оккупационных войск РФ.