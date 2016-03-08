Днем боевики из минометов обстреляли ряд позиций сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети. «На Донецком направлении «горячо» было вблизи Авдеевки, где враг обстреливал наши укрепления из минометов калибра 82 мм. По опорному пункту в районе Опытного российские террористы вели огонь из миномета калибром 120 мм и автоматического гранатомета. Позиции вблизи Луганского террористы обстреляли из миномета калибра 82 мм и БМП. А укрепления сил АТО в Песках и Опытном были обстреляны из стрелкового оружия», - отмечается в сводке.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ранены 3 украинских военныхНа Мариупольском направлении боевики вели огонь из миномета калибра 82 мм по украинским позициям в Широкином, а из гранатометов - по опорном пункта близ Марьинки.

Вооруженные силы Украины в течение дня ответный огонь не открывали.