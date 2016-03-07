ДРГ боевиков атаковала силы АТО под Авдеевкой - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Российские наемники 6 раз обстреливали опорные пункты вблизи Авдеевки с запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм. Около 11 часов утра ДРГ противника после минометного обстрела атаковала опорный пункт сил АТО под Авдеевкой. Украинские бойцы успешно отбили нападение русских наемников», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по позициям в районе Песков, Майорска, Троицкого, Мироновского, Гранитного и Красногоровки российские боевики вели огонь из АГС, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Вражеские снайперы обстреливали укрепления украинских позиций близ Песков и Красногоровки. Террористы неприцельным огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали наших бойцов вблизи Луганского, Песков и шахты Бутовка, добавили в штабе.