Под Авдеевкой было горячо: боевики обстреляли позиции сил АТО из танков

Нарушая Минские соглашения, российские террористы продолжили обстрелы укреплений сил АТО запрещенными видами вооружения, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Использование минометов по позициям вблизи Авдеевки им оказалось маловатым и около 17.00 боевики использовали танк и осуществили с него 6 выстрелов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что опорные пункты ВСУ в Песках и Майорске враг обстрелял из минометов калибра 82-мм, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции вблизи Опытного, Троицкого, Луганского, Новгородского, Лозового.

На Мариупольском направлении боевики вели огонь по позициям сил АТО в районе н.п Красногоровка, Марьинка, Талаковка и Широкино из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские воины в отдельных случаях вели огонь в ответ на обстрелы оккупантов из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.