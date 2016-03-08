Под Авдеевкой было горячо: боевики обстреляли позиции сил АТО из танков
Обстрелы пророссийскими наемниками позиций ВСУ не прекращаются. За минувшие сутки зафиксировано 54 обстрела, из них 41 на Донецком и 13 на Мариупольском направлениях.
Нарушая Минские соглашения, российские террористы продолжили обстрелы укреплений сил АТО запрещенными видами вооружения, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
"Использование минометов по позициям вблизи Авдеевки им оказалось маловатым и около 17.00 боевики использовали танк и осуществили с него 6 выстрелов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что опорные пункты ВСУ в Песках и Майорске враг обстрелял из минометов калибра 82-мм, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции вблизи Опытного, Троицкого, Луганского, Новгородского, Лозового.
На Мариупольском направлении боевики вели огонь по позициям сил АТО в районе н.п Красногоровка, Марьинка, Талаковка и Широкино из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинские воины в отдельных случаях вели огонь в ответ на обстрелы оккупантов из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.