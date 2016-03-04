С начала года на Донбасс прибыло 1,7 тысячи оккупантов, подготовленных на полигонах РФ – разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

«С начала года прибыло около 1,7 тысячи человек, прошедших подготовку на полигонах в Ростовской области России. Переброска российских военнослужащих на оккупированные территории осуществляется под видом местных жителей в гражданской форме одежды. После того как они прибывают на территорию Украины, они переодеваются в военную форму и приступают к выполнению боевых задач», - подчеркнул представитель военной разведки.

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Для дислокации подразделений российских оккупационных войск, по его словам, широко используются здания школ, детских садов и других учреждений образовательной и социальной инфраструктуры.

«По данным разведки, оккупационные войска сегодня используют по меньшей мере 80 школ, детские сады, общежития учебных заведений. Как правило, такие объекты расположены в жилых кварталах населенных пунктов и очень активно используются боевиками для осуществления провокаций», - сообщил Скибицкий.