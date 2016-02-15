Под Коминтерново украинские военные попали под прицельный огонь боевиков – штаб

Сегодня террористы 29 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом в отчете о ситуации на Донбассе сообщил пресс-центр АТО.

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"Пророссийские бандформирования не прекращают обстреливать опорные пункты украинских Вооруженных сил. Враг все увеличивает количество обстрелов с применением минометов", - говорится в сообщении.

Неподалеку от Коминтерново боевики вели прицельный огонь по позициям сил АТО из минометов калибра 82 и 120 мм

В штабе добавили, что из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики открывали огонь по нашим опорных пунктам в Николаевке, Новгородском, Песках и Марьинке.

Неспокойно было в Авдеевке, где враг обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия.