Боевики обстреляли еще не открытый КПВВ в Золотом, ранен военный

По предварительной информации, один из военнослужащих был ранен, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что боевики обстреляли опорный пункт сразу после отъезда миссии ОБСЕ, которая находилась на месте обустройства КПВВ.

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«В связи с этим мы приостанавливаем открытие автомобильного пункта пропуска на неопределенный срок. Для нас, в первую очередь, важна безопасность жителей по обе стороны линии разграничения», – сообщил руководитель Луганской ВГА Георгий Тука.

Как сообщал УНИАН, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что после серии отказов боевики на Донбассе сами предложили ему открыть контрольно-пропускной пункт в Золотом. По его словам, украинская сторона пыталась добиться этого четыре месяца.