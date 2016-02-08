Завтра СБУ обнародует доказательства причастности кадровых офицеров РФ к деятельности боевиков на Донбассе

Завтра, 9 февраля, руководство Службы безопасности Украины обнародует новые доказательства причастности российских кадровых офицеров к деятельности террористов на Донбассе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ. Читайте также"Иловайский котел": Минобороны обнародовало подробный анализ окружения и боев с россиянами (инфографика) "Во вторник в 12.00 состоится пресс-конференция руководителей Службы относительно новых доказательств причастности кадровых офицеров РФ к деятельности террористической организации "ДНР/ЛНР", - говорится в сообщении. Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил обнародовал новые доказательства присутствия российских военных в рядах боевиков.

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