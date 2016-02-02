В течение дня боевики 35 раз обстреливали позиции сил АТО
В зоне проведения АТО ситуация в течение дня оставалась напряженной - боевики 35 раз обстреливали позиции украинских военных.
Об этом говорится в сообщении пресс-центр штаба АТО.
Отмечается, что подавляющее большинство случаев нарушения режима тишины зафиксирована на Донецком направлении.
В частности, в Авдеевке из миномета калибра 82 мм был обстрелян украинский опорный пункт. В районе Донецкого аэропорта противник вел огонь из стрелкового оружия, гранатометов различных систем и минометов по позициям сил АТО в Песках и Опытном.
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Около временно оккупированной Горловки боевики обстреливали укрепления украинских войск из стрелкового оружия в Верхнеторецком и Луганском. Также по украинскому опорном пункту в Троицком боевики применили миномет.
На Мариупольском направлении по позициям сил АТО в районе Красногоровки оккупанты вели огонь из миномета и крупнокалиберного пулемета.
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