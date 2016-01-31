ОБСЕ предоставили информацию о запрещенном вооружении вблизи Красного Луча, Первомайска и Донецка
Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о размещении в районах Красный Луч, Первомайск (Луганская область) и Донецк запрещенного Минскими договоренностями вооружения - танков, САУ и 122-мм РСЗО "Град".
Об этом сообщается на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Кроме того, по данным разведки, в результате проведенной 29 января сотрудниками так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" операции по разоружению "роты специального назначения "Троя" задержаны 24 военнослужащих указанного подразделения. В базовом лагере были обнаружены четыре пленные женщины (в возрасте от 24 до 30 лет), которые незаконно удерживались в течение длительного времени.
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Также сообщается, что на временно оккупированных территориях вследствие применения так называемыми «правоохранителями» стрелкового оружия в общественных местах погибло двое местных жителей. Командование 1-го армейского корпуса боевиков пытается скрыть преступление.