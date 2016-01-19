Жители Горловки избили офицера ВС России - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"17 января в Никитовке (район города Горловка) местным населением был избит старший офицер ВС РФ, который в состоянии алкогольного опьянения неадекватно вел себя в общественном месте, угрожая окружающим оружием", - говорится в сообщении.

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Также разведчики отмечают очередные факты самостоятельного захвата военнослужащими ВС РФ жилья в Иловайске, покинутого вынужденными переселенцами.

Ранее украинская разведка сообщала, что боевики на Донбассе стреляют в общественных местах и разворовывают оружие и имущество.