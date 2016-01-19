Бывший пресс-секретарь Путина рассказал о российских войсках на Донбассе (видео)

Бывший пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Михаил Кожухов признал наличие войск РФ на Донбассе. Видеозапись разговора с ним появилась на Youtube.

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"Я — абсолютно гражданский человек. Но так сложилась жизнь, что я четыре года был на войне. Абсолютно точно знаю, что никакой "Моторола" не в состоянии привести в движение 20-тысячную группировку войск и организовать котел под Иловайском или под Мариуполем. Я точно знаю, не потому, что мне так сказали, а потому, что по-другому и быть не может, что этой группировкой должны руководить люди, у которых, как минимум, есть диплом Генерального штаба. Это должны быть сработавшиеся, знающие друг друга, привычные друг другу люди", - рассказал Кожухов.

"Если бы была перекрыта граница, проблема юго-востока закончилась бы очень быстро", - добавил он.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что готов вернуть Украине контроль над границей при условии внесении изменений в Конституцию.