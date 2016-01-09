Сутки в зоне АТО: боевики 29 раз обстреляли украинских военных
В штабе АТО отмечают, что в течение ночи боевики применяли оружие в районе Марьинки, Песок, Опросного, Новгородского и Луганского.
Ситуация в зоне проведения АТО остается без изменений. На протяжении минувших суток боевики 29 раз нарушили режим «полной тишины».
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
«Используя стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, боевики продолжали время от времени открывать огонь в сторону наших позиций недалеко временно оккупированного Донецка и на окраинах Горловки», - говорится в сообщении.
В штабе АТО отмечают, что в течение ночи боевики применяли оружие в районе Марьинки, Песок, Опросного, Новгородского и Луганского.
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На Мариупольском и Луганском направлениях боевики оружие не использовали.
«После полуночи незаконные вооруженные формирования вообще не нарушали условий предварительных договоренностей о неприменении оружия», - резюмируют в пресс-центре АТО.