Разведка обнаружила "отведенные" танки, "Град", САУ и минометы боевиков возле линии разграничения

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны.

Отмечается, что представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах Горловка, Майорск, Зайцево, Донецк и Патриотическое танков, 122-мм РСЗО "Град", артиллерийских систем калибром свыше 100-мм (САУ) и минометов.

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"Основные усилия противника сосредоточены на перегруппировке передовых подразделений на Донецком направлении; организации скрытого управления войсками; совершенствовании инженерного оборудования переднего края обороны; доукомплектовании соединений и частей и их логистическом обеспечении; развитии военной инфраструктуры и полевой учебно-материальной базы", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики группировки "ДНР" развернули для стрельбы реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и самоходные артиллерийские установки возле Макеевки.