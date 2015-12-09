От боевиков и власти Украины: в ООН рассказали, от кого страдают жители Донбасса

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН докладе Мониторинговой миссии ООН по соблюдению прав человека в Украине.

«Положение примерно 800 тысяч людей, проживающих по обе стороны линии соприкосновения, является особо тяжелым», - отмечается в докладе.

«Ограничение свободы передвижения гражданского населения через линию столкновения, введенные требованиями временного порядка, принятого правительством (Украины - УНИАН) в январе 2015 года, остаются одной из основных проблем для людей, проживающих в охваченных конфликтом районах Донецкой и Луганской областей. Это приводит к растущему ощущение изоляции для многих людей, разрушая связи в семье и общине», - говорится в докладе.

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Его авторы отмечают: «Сотрудники Службы безопасности Украины, как представляется, пользуются высокой степенью безнаказанности с редкими случаями расследований заявлений в отношении них». В докладе говорится, что задокументированы случаи «насильственных исчезновений, произвольного задержания и содержания инкоммуникадо, а также пыток и жестокого обращения с людьми, которые подозреваются в посягательстве на территориальную целостность или в терроризме или считаются сторонниками самопровозглашенных «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики».

Ранее сегодня в ООН рассказали, что с начала войны на востоке Украины погибли уже 9 тыс. 98 человек - украинские военные, мирные жители и боевики.