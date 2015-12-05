Ситуация в зоне АТО: боевики продолжают вести прицельные и провокационные обстрелы

5 декабря с 7.40 утра до 18.00 террористы продолжали вести как прицельные, так и провокационные обстрелы наших позиций на Донецком, Артемовском и Мариупольском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Фейсбук.

«С гранатометов различных типов преступники вели огонь в направлении Зайцево, Луганского и Майорска. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Песках, Марьинке, Красногоровке и Новгородском. Зайцево и Опытное обстреливали из 82-мм минометов», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погиб один военный, еще трое были ранены

А также в пресс-центре добавляют, что «прицельные обстрелы захватчики осуществляли противотанковыми управляемыми ракетами в районе Гранитного, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Опытное».