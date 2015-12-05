Правоохранители задержали еще двух боевиков "ДНР"

Согласно сообщению, один из задержанных – 34-летний житель Авдеевки, который в 2014 году вступил в ряды боевиков и с оружием в руках дежурил на блокпостах, осуществляя незаконный досмотр транспортных средств и проверку документов у граждан. До последнего времени злоумышленник проживал в г. Бердянске, где и был задержан правоохранителями.

Поскольку задержанный отказался сотрудничать со следствием, он был взят под стражу.

Также сообщается, что другой участник незаконных вооруженных формирований - 30-летний житель города Гирник, который принимал участие в боевых действиях в районе поселка Карловка, был задержан несколько дней назад в селе Петропавловка Днепропетровской области.

В отношении обоих подозреваемых были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований Уголовного кодекса Украины». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

В сообщении подчеркивается, что Гирника воспользовался предоставленной ему законом возможностью избежать уголовной ответственности, раскаялся и согласился сотрудничать с правоохранителями.

«Молодой человек сообщил сотрудникам полиции сведения о лицах, вместе с которыми он «проходил службу» в рядах незаконных вооруженных формирований. Кроме того, благодаря предоставленной им информации в районе г.Селидово правоохранителями был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами», - сказано в сообщении.

Учитывая искреннее раскаяние задержанного и тот факт, что, будучи участником НВФ, он не совершал преступлений, после проведения соответствующей проверки судом было принято решение не избирать меру пресечения в отношении задержанного и освободить его от уголовной ответственности, добавили в полиции.

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Как сообщал УНИАН, правоохранители Донецкой области в октябре 2015 года задержали 27 террористов и их сообщников. Среди фигурантов – участники банд «Оплот», «Сомали», «Спарта», «Восток» и других.