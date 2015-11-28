Боевики сосредотачивают обстрелы на Донецком и Артемовском направлениях – штаб АТО

Сегодня в зоне проведения АТО террористы продолжили провокационные обстрелы на Артемовском и Донецком направлениях. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

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Сообщается, что из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики в течение дня неоднократно обстреливали Троицкое, Зайцево и Луганское. А из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку и Авдеевку. Также из гранатометов вели прицельный огонь вблизи Авдеевки.

В штабе АТО добавили, что военные саперы провели разминирование шахты "Родина" в районе населенного пункта Золотое. Уже завтра гражданские специалисты смогут там начать необходимые работы.

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Также продолжается ликвидация последствий катастрофы в Сватово. За сегодняшний день уничтожены 1560 взрывоопасных предметов и очищены 1,8 гектара на территории склада.