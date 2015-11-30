ОБСЕ: Три новые патрульные базы миссии улучшат деятельность наблюдателей на Донбассе
Председатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, посол Эртугрул Апакан заявляет, что новосозданные передовые патрульные базы миссии ОБСЕ в Новоайдаре, Волновахе и Стаханове улучшат деятельность наблюдателей на Донбассе.
Как говорится в заявлении СММ, Апакан во время своей поездки в Луганскую область 29 ноября отметил, что созданные миссией передовые патрульные базы в значительной степени улучшат мониторинг вдоль линии разграничения на востоке Украины.
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Он посетил передовую патрульную базу СММ в Новоайдаре, а также встретился с командой наблюдателей СММ, которая работает в Северодонецке, и оценил общую ситуацию с безопасностью в Луганской области. Кроме того, он посетил место постоянного хранения вооружений в области.
«Недавно СММ создала три передовые патрульные базы в восточной Украине - две в контролируемых правительством Новоайдаре и Волновахе, и одну на территории вне правительственного контроля в Луганской области - в Стаханове. Эти базы существенно улучшат мониторинговую деятельность миссии путем постоянного присутствия наблюдателей ближе к линии разграничения», - сказал Апакан.
Он также заявил, что СММ готова и стремится открыть больше передовых патрульных баз на востоке Украины, как только она получит гарантии безопасности от боевиков, которые фактически контролируют соответствующие территории.
«Приоритетом миссии является открытие новой передовой патрульной базы в Донецкой области на территории, которая не контролируется правительством, как можно скорее», - добавил Апакан.
Он отметил, что каждый день примерно 50 патрулей СММ работают вдоль линии разграничения.