Боевики не гарантируют ОБСЕ безопасность в "ДНР"

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова развернуть патрульные базы во временно оккупированных Горловке и Дебальцево, однако главари террористической организации "Донецкая народная республика" все еще не дают гарантий безопасности.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня на брифинге в Киеве.

Он отметил, что зона АТО в Донецкой и Луганской областей - это "большие массивы" территорий.

"Для того, чтобы миссия могла покрывать сбалансировано и комплексно всю территорию, ей необходимо размещать патрульные базы. Пока что мы это сделали в трех местах: в зонах, которые контролируются украинским правительством, и в одной зоне, которая контролируется так называемой "ЛНР", - отметил заместитель председателя СММ ОБСЕ.

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"Мы закончили подготовку и готовы к перейти к развертыванию патрульных миссий в других местах, но мы все еще ждем всех необходимых гарантий безопасности, особенно от так называемой "ДНР". Пока мы их не получим, мы не сможем открыть запланированные и патрульные базы, например, в Горловке и Дебальцево", - заметил Хуг.

Ранее сообщалось, что главари террористической организации "ЛНР" требуют, чтобы наблюдатели миссии ОБСЕ покинули их постоянные места наблюдения, а боевики так называемой "ДНР" не позволяют подъехать к месту хранения тяжелого вооружения.