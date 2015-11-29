Боевики продолжают как провокационные, так и прицельные обстрелы населенных пунктов Донетчины

Как сообщает пресс-центр АТО, на Донецком направлении из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели неприцельные обстрелы в направлении Верхнеторецького, Авдеевки и Песков, на Артемовском - из этих же видов оружия обстреливали Артемово, Зайцево, Майорск и Кодему.

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Кроме того, сообщается, что сегодня ночью террористы почти час вели обстрел в направлении Опытного из автоматического гранатомета.

Прицельный огонь по позициям сил АТО из ручных гранатометов боевики вели по Зайцево, а из стрелкового оружия – по Широкино.