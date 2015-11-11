ИС: в направлении Новофедоровки зафиксирована колонна бронетехники и самоходной артиллерии боевиков

Как свидетельствуют оперативные данные группы "Информационное Сопротивление", в составе колонны, которая двигалась в направлении Новофедоровки, шесть единиц 122-миллиметровых самоходных артустановок 2С1 "Гвоздика", два многоцелевых транспортера (тягач) и 1 БМП-1.

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По данным "ИС", со стороны Старобешево и Тельманового боевики подтянули в район Стылы, Первомайского и на восток от Старомарьевки несколько тактических групп усиления (каждая к мотострелковой роте, по 80-90 человек и 10-11 единиц бронетехники). Вобщем в первую линию выдвинуты 24 единицы боевых бронированных машин на участке от Докучаевска до Гранитного. Кроме того, боевики на этом участке ведут активное минирование и разведку местности.

"Согласно указанию командования "2-го армейского корпуса ЛНР", у всех боевиков, которые находятся в первой линии, изымаются документы, которые удостоверяют личность, до момента возвращения на место постоянной дислокации подразделения", - сообщает "ИС".

Ранее стало известно, что между Гладосово и Зайцево террористы пытались вытеснить силы Антитеррористической операции с занимаемых позиций.