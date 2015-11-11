Военные отбили две атаки диверсантов в районе Новозвановки, враг понес потери

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, с 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали Майорск и Зайцево.

По данным пресс-центра, в 22.00 российско-террористические наемники пытались атаковать позиции наших военных в районе Новозвановки.

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"При приближении ДРГ было принято решение открыть огонь на поражение. Противник отступил и попытался обойти с левого фланга. При повторной попытке атаки был открыт огонь на поражение. Забрав погибших и раненых, захватчики отступили", - говорится в сообщении.

В течение последних суток террористы продолжили обстрелы наших позиций на Артемовском на Донецком направлениях. С 82 мм. м... Posted by Пресс-центр АТО on 10 ноября 2015 г.

Отмечается, что на Донецком направлении – из стрелкового оружия и гранатометов бандиты вели огонь по Авдеевке, Пескам и Марьинке. Крайний обстрел произошел после 02.00 по Авдеевке.

Напомним, по словам волонтера и основателя благотворительного фонда "Вернись живым" Виталия Дейнеги, боевики пытаются захватить кусок территории на горловском направлении