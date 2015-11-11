Между Гладосово и Зайцево террористы пытались вытеснить силы АТО с занимаемых позиций - "ИС"

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы "Информационное Сопротивление".

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По данным группы, "террористы в течение 2-х суток при массированной поддержке минометов и гранатометов пытались выбить од из передовых подразделений сил АТО со своих позиций, действуя 3-мя пехотными группами".

Как отметили в "ИС", обстрелы и провокации со стороны российско-террористических войск на Донбассе не прекращаются. Все масштабнее боевики применяют 82-мм минометы и бронетехнику (БМП и БТР). На нескольких участках террористы применили и 120-мм минометы.

Кроме того, боевики продолжают вести активную наземную и радиоэлектронную разведку боевых порядков украинских войск, проводить диверсии и обстрелы в тылу сил АТО силами диверсионных групп, а также попытки вытеснить подразделения украинских войск с занимаемых ими позиций на некоторых участках.

В частности, в течение суток боевики вели огонь по позициям сил АТО в районе н. п. Шумы и Майорск, активно используя 82-мм минометы и автоматические станковые гранатометы АГС-17.

Со стороны Пионерского и Николаевки боевики обстреляли позиции сил АТО в районе сел. Сизые и Болотенное с 82-мм автоматических минометов типа 2Б9 "Василек" и автоматических гранатометов АГС-17.

Со стороны Веселой Горы велся прицельный снайперский огонь по позициям украинских войск в районе н. п. Счастье.

"Активнее всего боевики действовали на северо-запад и запад от Донецка и на юг (в районе Гранитного и Старогнатівки). Из минометов (82-мм и 120-мм) и штатного вооружения БМП-2 (30-мм автоматическая пушка), а также БТР-80 (на 12,7 крупнокалиберный пулемет) террористы вели огонь по позициям сил АТО в районе н. п. Пески, Опытное, Авдеевка (как на север, так и на юг). Со стороны Ясиноватской развязки боевики вели постоянные обстрелы практически все сутки с небольшими перерывами", - сообщает "ИС".

Из стрелкового оружия и гранатометов обстреляны позиции сил АТО в районе н. п. Лозовое, Гранитное и Старогнатівка, также в районе Марьинки и Красногоровки террористы вели снайперский огонь.

Ранее спикер АТО Леонид Матюхин заявил о том, что боевики все чаще стали использовать технику переодевания в украинских военных.