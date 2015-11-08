За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб

Об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

По его словам, ситуация на Луганском направлении оставалась спокойной, однако на Донецком и Мариупольском направлениях зафиксировано нарушение режима прекращения огня пророссийскими боевиками.

«На окраинах Горловки незаконные вооруженные формирования применяли стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Вблизи села Новоселовка Вторая Ясиноватского района противник произвел один выстрел из 82-мм миномета. Также неспокойно в районе Донецкого аэропорта, где активно работают снайперы противника», – детализировал спикер.

На Мариупольском направлении, добавил он, вчера вечером боевики открывали огонь из стрелкового оружия и гранатомета возле села Гранитное Волновахского района Донецкой области.

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Мотузяник подчеркнул, что заявления главарей так называемой «ДНР» о якобы применении украинской стороной реактивной артиллерии не соответствуют действительности.

«Украина и ее Вооруженные силы строго соблюдают Минские договоренности, согласно которым установки «Град», «Ураган», «Смерч» и прочее тяжелое вооружение давно отведены на согласованное расстояние от линии разграничения», – подчеркнул спикер, добавив, что этот факт документально зафиксировала СММ ОБСЕ после проведения тщательной проверки каждой единицы отведенной техники.