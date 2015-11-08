Боевики продолжают эскалацию конфликта – штаб АТО

Вчера вечером в зоне проведения АТО российско-террористические наемники продолжили эскалацию конфликта.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно сообщению, на артемовском направлении с автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок боевики четыре раза обстреляли Зайцевое.

На донецком из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия пять раз обстреляли Опытное, трижды вели огонь по Красногоровке, дважды по Авдеевке, а также по Пескам и Новгородском.

На мариупольском направлении боевики вели прицельный огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия по Гранитному.

«В то время, когда украинская сторона полностью соблюдает Минские договоренности, завершила отвод минометов калибром до 100 мм, сторонники так называемого “Русского мира” продолжают обстреливать мирные населенные пункты. Около 21 часа они с 82 мм миномета обстреляли Новоселовку Вторую», - отмечают в штабе АТО.