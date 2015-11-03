Порошенко будет безотлагательно рассматривать вопрос о гражданстве иностранцев-защитников Украины

Об этом глава государства сказал в ответе на электронную петицию № 22/000504-эп "Дать гражданство иностранцам, которые защищали и защищают Украину в зоне боевых действий", размещенную на сайте президента.

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"Учитывая насущную необходимость в решении вопроса принятия в гражданство Украины иностранных граждан, которые защищали или защищают территориальную целостность, в случае поступления в Комиссию при президенте Украины по вопросам гражданства документов указанных лиц они будут безотлагательно рассмотрены мной, как главой государства, и будет принято решение согласно законодательству", - говорится в ответе.

Петр Порошенко также отметил, что поручил МВД и Государственной миграционной службе без промедлений оказывать консультационную помощь лицам, которые защищали и защищают целостность нашего государства, по вопросам приобретения ими гражданства Украины, осуществлять детальное разъяснение соответствующих процедур по затронутым вопросам, обеспечивать оперативное рассмотрение материалов, а также в полной мере реализовывать предоставленные им полномочия по обеспечению проживания или бессрочного нахождения таких лиц на территории Украины на законных основаниях, ведь "органы государственной власти несут безусловный долг перед патриотами".

Глава государства при этом напомнил, что парламентом 6 октября этого года был принят закон, которым, в частности, предусматривается возможность прохождения иностранцами и лицами без гражданства военной службы в Вооруженных силах Украины, а также принят в первом чтении законопроект об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины.

"Принятие законопроекта позволит в упрощенном порядке приобретать гражданство Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины", - отметил президент.