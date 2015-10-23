Геращенко: террористы не позволяют даже эвакуацию детских домов

Об этом в эфире 5 канала сообщила Уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

"Мы даже не можем договориться на этой гуманитарной подгруппе о том, чтобы вывезти из Луганской области два интерната с тяжелобольными лежачими детьми с двух городов. Ну скажите, пожалуйста, что это та тема, которая требует вообще какого-либо решения, кроме политического, если речь идет о том, что мы можем предоставить более качественную медицинскую помощь и есть желание у наших европейских партнеров помочь этим детям, которые лежат?", - сказала она.

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Отвечая на вопрос, что говорят на эту просьбу боевики, Геращенко отметила: "Нет ответа, просто попытка уйти от ответа, попытка избежать конкретной позиции, что сделаем это завтра".

Как сообщал УНИАН, Ирина Геращенко заявила, что недопуск боевиками международной гуманитарной помощи на оккупированные территории является свидетельством плана Кремля "выжать свидетелей своих преступлений".