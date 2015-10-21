Боевики "ДНР" жалуются, что Россия их "сливает", после того как "много людей легло" (видео)

"Походу сливают войну, потому что стоим мы у здесь где-то 10 месяцев без каких-либо действий. Солдаты, конечно, недовольны, потому что условий жизни здесь нет", - рассказал один из террористов.

Отвечая на вопрос об итогах войны, боевик "Шахтер" предположил, что война на Донбассе окончилась.

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"Кто-то решил прекратить. Много людей легло, а концовка так и не ясна", - отметил он.

При этом боевик опасается, что с возвращением украинской власти на Донбасс бывших боевиков будут ликвидировать.

"Какая амнистия!? Меня по-тихому уберут так же, как и остальных, да и все. Просто нельзя оставаться в Украине. Они нас все равно уберут с годами", - отметил "Шахтер".

"Путин поддерживал нас, мы стремились воевать. А сейчас ребята думают о том, что Россия отворачивается. У нас, естественно, руки опускаются. Какая поддержка у ДНР? Что у нас есть?", - возмущается боевик.

Как сообщал УНИАН, представитель штаба Антитеррористической операции, капитан 1-го ранга Леонид Матюхин отмечает, что большинство боевиков планируют сбежать с семьями в Россию.