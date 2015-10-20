Боевики планируют сбежать с семьями в Россию - штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По его словам, на фоне заявлений самопровозглашенных руководителей группировок "ДНР" и "ЛНР" о переносе даты "выборов" там, отводе техники от линии соприкосновения и "применении российскими кураторами жестких санкций в отношении командиров местных бандформирований, несогласных с идеологией Минских договоренностей, у местных боевиков наблюдаются панические настроения".

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"Многие из тех, кто принимал участие в вооруженном конфликте, вынашивают намерения о переезде на постоянное место жительства в Российскую Федерацию вместе с семьями", - сказал Матюхин.

Он также отметил, что "тот, чьи руки не запятнаны кровью, избавляется от оружия".