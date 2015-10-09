Обстрел сил АТО под Троицким означает потерю РФ контроля над оккупированными территориями - контактная группа

Об этом в эфире «5 канала» заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный.

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Он подчеркнул, что обстрел лишь подтверждает то, что на территории, которая сегодня называется отдельные районы Донецкой и Луганской областей, теряется контроль над отдельными группами.

"И это так называемое «блуждающее оружие», которым Россия засеяла эту территорию, оно начинает разговаривать", – подчеркнул Безсмертный.

Напомним, 7 октября в районе населенного пункта Троицкое боевики осуществили выстрел противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) по украинскому опорному пункту. Вследствие этого четверо наших бойцов получили ранения.