В Донецкой области орудия калибром до 100 мм начнут отводить 18 октября - Генштаб

Об этом рассказал спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, пишет "112 Украина".

Читайте такжеДвое военных погибли, подорвавшись на минах в зоне АТО - "Донбасс"

"Что касается Донецкой области, то там процесс отвода оружия начнется 18 октября и будет продолжаться 26 суток", - отметил Селезнев.

По его словам, до этого момента украинская сторона будет отслеживать ситуацию с отводом орудий на временно подконтрольных боевикам территориях.

"Общий процесс отвода оружия калибром менее 100 мм на перемещение войск и сил боевиков в районе Мариуполя не влияет", - добавил он.

Как сообщалось, с 5 октября украинские военные начали отводить вооружения калибром менее 100 мм от линии соприкосновения в Луганской обл. В определенные районы буду перемещены танки Т-64 и Т-72, противотанковые пушки Д-48 и Д-44 калибра 85 мм и минометы 2Б-9 82-миллиметрового калибра. Процесс отвода продлится 41 день.

Как сообщал УНИАН, лидеры "нормандской четверки" на встрече 2 октября в Париже достигли договоренности, что процесс отвода легкого вооружения на Донбассе продлится 41 сутки.