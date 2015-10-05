На Луганщине начался отвод танков от линии разграничения

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

"Процесс начался, насколько я знаю, с обеих сторон. Мне докладывали о том, что он начался", - заявил он.

При этом Тука отметил, что не владеет информацией относительно количества техники. У меня таких сводных цифр нет, у меня есть цифры по объектам, но, наверное, это информация не для публики", - добавил он.

Представитель штаба АТО в Луганской области Руслан Ткачук заявил, что военные в ожидании сигнала, который положит начало физическому этапу отвода вооружения.

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Ранее пресс-центр АТО сообщил, что отвод орудий калибром менее 100 мм начнут с Луганской области. Будут перемещены в определенные районы танки Т-64 и Т-72, противотанковые пушки Д-48 и Д-44 калибра 85 мм и минометы 2Б-9 82-миллиметрового калибра. Процесс отвода продлится 41 день.

Как сообщал УНИАН, лидеры «нормандской четверки» на встрече 2 октября в Париже достигли договоренности, что процесс отвода легкого вооружения на Донбассе продлится 41 сутки. По словам президента Украины Петра Порошенко, «мы начинаем отвод легкого вооружения. Обсуждена процедура, и отвод должен начаться через сутки», - сказал Порошенко. По словам президента, отвод легкого вооружения продлится 41 сутки. Определены этапность отвода, а также этапы промежуточной проверки, чтобы обеспечить полное выполнение этого пункта. «Речь идет не только об артиллерии калибра менее 100 мм, но и о танках и минометах. Это то, от чего несут наибольшие потери, и это будет способствовать обеспечению стабилизации ситуации и четкому соблюдению режима прекращения огня», - подчеркнул Порошенко.