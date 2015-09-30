Дачич: соглашение об отводе вооружение до 100 мм должно укрепить режим прекращения огня на Донбассе
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявляет, что соглашение об отводе от линии разграничения танков, артиллерии калибром менее 100 мм и до минометов 120 мм на востоке Украины должна укрепить режим прекращения огня.
Об этом говорится в его заявлении.
"Сегодняшнее соглашение (заявление от 29 сентября - УНИАН) является хорошим сигналом воли всех (сторон) относительно продолжения мирного процесса, который является единственным путем в направлении цели, которую, я верю мы все разделяем - в возвращении к миру", - подчеркнул Дачич.
Действующий председатель ОБСЕ заявил, что "это также должно обеспечить дополнительное устроение укреплению режима прекращения огня, который держится в течение почти месяца".
Дачич отметил, что сейчас пришло время и в дальнейшем повысить уровень доверия между всеми сторонами и ускорить внедрение мер в политической, гуманитарной и экономической сферах.
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"Мы должны сделать все в пределах наших полномочий, чтобы воспользоваться импульсом сегодняшней сделки в продвижении политического процесса, и для принятия дальнейших шагов в направлении полной имплементации Минских соглашений", - подчеркнул Дачич.
Также он высоко оценил предпринятые усилия каждой стороны для заключения данного соглашения.
Дачич напомнил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна наблюдать за процессом внедрения соглашения, и для этого решающее значение играет полный доступ наблюдателей ко всем районов Донбасса, а также гарантия их безопасности.
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Как сообщал УНИАН, вчера в Минске Трехстороннее контактная группа с участием специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдіка, представителя Украины Леонида Кучмы и предстаника России Азамата Кульмухаметова подписала соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм.
По словам Кучмы, представители боевиков "ЛНВ/ДНР" - Захарченко и Плотницкий - при посредничестве ОБСЕ обещают поставить подписи под данным соглашением до четверга.