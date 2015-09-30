Дачич: соглашение об отводе вооружение до 100 мм должно укрепить режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в его заявлении.

"Сегодняшнее соглашение (заявление от 29 сентября - УНИАН) является хорошим сигналом воли всех (сторон) относительно продолжения мирного процесса, который является единственным путем в направлении цели, которую, я верю мы все разделяем - в возвращении к миру", - подчеркнул Дачич.

Действующий председатель ОБСЕ заявил, что "это также должно обеспечить дополнительное устроение укреплению режима прекращения огня, который держится в течение почти месяца".

Дачич отметил, что сейчас пришло время и в дальнейшем повысить уровень доверия между всеми сторонами и ускорить внедрение мер в политической, гуманитарной и экономической сферах.

Читайте такжеНа Донбассе создаются условия для мирного разрешения кризиса - ОБСЕ

"Мы должны сделать все в пределах наших полномочий, чтобы воспользоваться импульсом сегодняшней сделки в продвижении политического процесса, и для принятия дальнейших шагов в направлении полной имплементации Минских соглашений", - подчеркнул Дачич.

Также он высоко оценил предпринятые усилия каждой стороны для заключения данного соглашения.

Дачич напомнил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна наблюдать за процессом внедрения соглашения, и для этого решающее значение играет полный доступ наблюдателей ко всем районов Донбасса, а также гарантия их безопасности.

Читайте такжеОБСЕ: Соглашение об отводе вооружение станет значительным вкладом в мирный процесс

Как сообщал УНИАН, вчера в Минске Трехстороннее контактная группа с участием специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдіка, представителя Украины Леонида Кучмы и предстаника России Азамата Кульмухаметова подписала соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм.

По словам Кучмы, представители боевиков "ЛНВ/ДНР" - Захарченко и Плотницкий - при посредничестве ОБСЕ обещают поставить подписи под данным соглашением до четверга.