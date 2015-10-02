Боевики "ЛНР" назвали дату отвода вооружений от линии соприкосновения

Об этом сообщил "замначальника штаба Корпуса Народной милиции полковник ЛНР" Игорь Ященко, передает один из сайтов боевиков.

"Народная милиция "ЛНР" начнет завтра, 3 октября, отвод вооружений в 10.00", - сказал он.

При этом Ященко отметил, что завтра будут отводиться и танки.

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Кроме того, стало известно, что отвод техники "ЛНР" начнется с 3 октября и пройдет в два этапа – с 3 по 17 октября и с 18 октября по 10 ноября.

Также боевики "ЛНР" уточнили, что в соответствии с документом, техника будет отведена на расстояние 15 км от линии соприкосновения, при этом "ЛНР" отводит от линии соприкосновения, которая была на 19 сентября 2014 года, украинская сторона отводит от линии соприкосновения, которая в настоящее время есть".

Ранее УНИАН сообщал, что представитель так называемой "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий на переговорах в Минске подписал соглашение об отводе вооружения калибром менее 100 мм от линии соприкосновения на Донбассе.