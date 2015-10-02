Впервые за несколько последних недель сутки в зоне АТО прошли без стрельбы

Об этом сообщил пресс-центр АТО на странице в соцсети. "Также уже сегодня – 2 октября, с полуночи и до 6 утра вдоль линии разграничения случаев открытия огня штабом АТО не зафиксировано", - отмечается в сообщении.

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Также в пресс-центре подчеркнули, что украинская сторона надеется, что долгожданное перемирие позволит реализовывать очередной этап мирных договоренностей по отводу техники и вооружения калибром менее 100 мм и откроет более широкие возможности для восстановления инфраструктуры Донбасса перед наступлением зимы.