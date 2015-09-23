Красный Крест доставил жителям Донецка 275 тонн гумпомощи

Пограничники, которые несут службу на линии разграничения между силами АТО и незаконными вооруженными формированиями, оформили пропуск колонны автомобилей с гуманитарными грузами для жителей Донецка.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, грузовики направлялись из Днепропетровска в Донецк от Международного Комитета Красного Креста. Читайте такжеОБСЕ: Красный Крест начал доставку гуманитарной помощи на Донбасс «Всего через контрольный пункт въезда/выезда «Бугас» проследовало 16 грузовых автомобилей. Автомобили перевозили продукты питания длительного хранения общим весом более 275 тонн», – говорится в сообщении.

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