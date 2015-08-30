Красный Крест разыскивает почти 400 пропавших на Донбассе
Международный комитет Красного Креста (МККК) в Украине и Общество Красного Креста Украины занимаются поиском более 380 украинцев, пропавших без вести на Донбассе.
Об этом делегат по коммуникациям МККК в Украине Ашот Астабацян сообщил в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, пропавшими без вести во время боевых действий на Донбассе считаются более тысячи человек.
"В настоящий момент МККК и Общество Красного Креста Украины проводят работу по выяснению судьбы более 380 людей", - сообщил Астабацян.
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Родственники пропавших могут обращаться в делегацию МККК в Киеве и офисы в Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Луганске и Донецке.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что к освобождению пленных и заложников на Донбассе будет привлечен МККК.