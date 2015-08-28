Мужчина, который сообщал боевикам "ДНР" о перемещении сил АТО получил 8 лет тюрьмы
Амур-Нижнеднепровский районный суд Днепропетровска приговорил уроженца Черкасской области к 8 годам лишения свободы за содействие деятельности "ДНР".
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, суд признал его виновным в содействии террористической деятельности организации "ДНР" и незаконном хранении боевых припасов.
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Следствием установлено, что в начале 2014 года указанный гражданин неоднократно осуществлял сбор данных относительно мест дислокации и перемещения по территории Запорожской, Харьковской и Донецкой областей подразделений и формирований Вооруженных Сил Украины, задействованных в проведении АТО. В дальнейшем, за материальное вознаграждение он передавал эти данные через социальную сеть "Вконтакте" участникам террористической организации "ДНР"для использования в преступной деятельности.
Кроме того, осужденный незаконно приобрел и хранил в своей квартире две гранаты Ф-1 и запал к боевой ручной гранаты.
Свою вину мужчина полностью признал.