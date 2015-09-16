На Луганщине подорвался боец АТО, в целом в области сохраняется "режим тишины" - Тука

Как сообщает пре-служба Луганской военно-гражданской администрации в среду, 16 сентября, пострадавшего доставили в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.

"В целом на территории Луганской области сохраняется "режим тишины" за исключением единичных провокаций со стороны террористов из стрелкового оружия", - цитирует пресс-служба руководителя ЛОВЦА Георгия Туку.

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Отмечается, что Луганская областная ВГА максимально использует затишье для восстановления поврежденной в результате боевых действий инфраструктуры региона.

Как сообщал УНИАН, 26 августа на Трехсторонней встрече контактной группы в Минске была достигнута договоренность об обеспечении устойчивого прекращения огня в первую неделю нового учебного года.

С того дня террористы существенно снизили активность.