На Луганщине подорвался боец АТО, в целом в области сохраняется "режим тишины" - Тука
Во вторник, 15 сентября, в районе села Крымское Новоайдарского района в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий 22-го Харьковского батальона 1976 года рождения из Харьковской области.
Как сообщает пре-служба Луганской военно-гражданской администрации в среду, 16 сентября, пострадавшего доставили в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.
"В целом на территории Луганской области сохраняется "режим тишины" за исключением единичных провокаций со стороны террористов из стрелкового оружия", - цитирует пресс-служба руководителя ЛОВЦА Георгия Туку.
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Отмечается, что Луганская областная ВГА максимально использует затишье для восстановления поврежденной в результате боевых действий инфраструктуры региона.
Как сообщал УНИАН, 26 августа на Трехсторонней встрече контактной группы в Минске была достигнута договоренность об обеспечении устойчивого прекращения огня в первую неделю нового учебного года.
С того дня террористы существенно снизили активность.