В штабе АТО не знают, с чем связано резкое уменьшение боевиками провокационных обстрелов

В штабе АТО не знают, с чем связано вчерашнее резкое уменьшение боевиками провокационных обстрелов, но готовы в любой момент дать им отпор.

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Об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

"За сутки было зафиксировано 19 обстрелов: 3 - на Луганском направлении, 15 - на Донецком и 1 - на Мариупольском в районе Широкино. С чем связано уменьшение интенсивности нам не известно, но мы готовы к развитию любых событий - наши военные следят и готовы дать отпор", - отметил Лысенко.