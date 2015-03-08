Боевики снизили интенсивность обстрелов - пресс-центр АТО

С 20.00 7 марта до 6 утра 8 марта противник 6 раз нарушил режим тишина, сообщает пресс-центр АТО.

Так, из минометов и гранатометов, возле Донецкого аэропорта, преступники вели огонь по Авдеевке, Опытному, Каменке. Вражеский снайпер работал по украинским позициям неподалеку Песков.

В полтретьего ночи минометным обстрелам подвергся поселок Майорск на Артемовском направлении.

Читайте такжеПартизаны в зоне АТО подорвали колонну боевика МозговогоС 22.30 до 22.50, на Мариупольском направлении, вблизи поселка Широкине, противник также вел огонь по позициям сил АТО из миномета.

Также на Мариупольском направлении противник проводит активную воздушную разведку. За прошедшие сутки украинскими силами ПВО зафиксировано 6 беспилотных летательных аппаратов.